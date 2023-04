CONFÉRENCE – POL JOLIBOIS Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

Meuse

CONFÉRENCE – POL JOLIBOIS Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, 19 octobre 2023, Bar-le-Duc . Bar-le-Duc ,Meuse , CONFÉRENCE – POL JOLIBOIS 12 Rue Lapique Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc Meuse Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique

2023-10-19 18:15:00 18:15:00 – 2023-10-19

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc

Meuse . Conférence : Pol Jolibois, ancien combattant des deux guerres et parrain du mouvement de la Vaux marie, bataille à laquelle il avait participé.

Par Monsieur Mickaël MATHIEU.

Entrée gratuite. NC

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Bar-le-Duc Meuse Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Ville Bar-le-Duc Departement Meuse Tarif Lieu Ville Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc /

CONFÉRENCE – POL JOLIBOIS Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 2023-10-19 was last modified: by CONFÉRENCE – POL JOLIBOIS Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc 19 octobre 2023 12 Rue Lapique Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville Bar-le-Duc Meuse Meuse Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse