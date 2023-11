Spectacle musical Salle des fêtes de lezay Lezay, 16 mars 2024, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Spectacle musical avec la Troupe Patrice Pericard qui cette année fait deux représentations avec comme thème :

– le 16 soirée disco et

– le 17 les années 90 avec 2 heures de spectacle avec musiciens et chanteurs et 200 costumes et chorégraphie.

Prix 20€ chaque spectacle..

2024-03-16 fin : 2024-03-17 . EUR.

Salle des fêtes de lezay

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Musical show with the Troupe Patrice Pericard which this year is doing two performances with the following theme:

– on the 16th disco and

– on the 17th with a 2-hour show featuring musicians and singers, 200 costumes and choreography.

Price 20? for each show.

Espectáculo musical con la Troupe Patrice Pericard que este año realiza dos actuaciones con la siguiente temática

– noche de discoteca los días 16 y

– el 17 con un espectáculo de 2 horas con músicos y cantantes y 200 trajes y coreografías.

Precio 20? para cada espectáculo.

Musikalische Aufführung mit der Truppe Patrice Pericard, die dieses Jahr zwei Aufführungen mit dem Thema :

– am 16. Discoabend und

– am 17. die 90er Jahre mit einer zweistündigen Show mit Musikern und Sängern und 200 Kostümen und Choreografien.

Preis: 20? pro Vorstellung.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Pays Mellois