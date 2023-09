Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) I Macarena Gonzalez Neuman (BELLES SORTIES DE LA MEL) Salle des fêtes de Leers Leers, 10 novembre 2023, Leers.

Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) I Macarena Gonzalez Neuman (BELLES SORTIES DE LA MEL) Vendredi 10 novembre, 20h00 Salle des fêtes de Leers réservation auprès de Leers

Les Mouches est une création qui tourne autour de l’idée de déranger.

Qu’est-ce qui me dérange ? Pourquoi ça me dérange ?

Qui est-ce que je dérange ? Est-il possible d’exister sans déranger personne ?

+ Macarena est artiste associée au Prato. Retrouvez Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) pendant le Dimanche en famille du Cirque du Bout du Monde à Fives le 19 novembre.

création et interprétation : Macarena Gonzalez Neuman regards extérieurs : Tite Hugon, Maëlle Perotto, Tristan Curty, Louise Wailly création musique : Simon Berger création costume : Louise Combeau création lumière et régie générale : Karolyne Laporte interprète pour la version LSF : Coralie Fievet

soutiens : DRAC Hauts-de-France, Ville de Lille, Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue, Marchin – Le Bateau Feu, scène nationale, Dunkerque – La Cascade, pôle national cirque, Bourg-St-Andéol – Cirqu’en Cavale, Calonne-Ricouart

production le Prato

Salle des fêtes de Leers 1 rue de Wattrelos Leers 59115 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:50:00+01:00

