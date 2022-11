Bourse aux jouets et atelier bricolage Salle des Fêtes de Le Mesnil-Germain à Livarot-Pays d’Auge Le Mesnil-Germain Catégories d’évènement: Calvados

Bourse aux jouets et atelier bricolage Salle des Fêtes de Le Mesnil-Germain à Livarot-Pays d’Auge, 11 décembre 2022, Le Mesnil-Germain. Bourse aux jouets et atelier bricolage Dimanche 11 décembre, 09h00 Salle des Fêtes de Le Mesnil-Germain à Livarot-Pays d’Auge

Entrée gratuite

Vente puériculture, jouets et vêtements enfants + fabrication de décorations de noël sur place Salle des Fêtes de Le Mesnil-Germain à Livarot-Pays d’Auge le mesnil germain Le Mesnil-Germain 14140 Calvados Normandie Vente puériculture, jouets et vêtements enfants + fabrication de décorations de noël sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T09:00:00+01:00

2022-12-11T17:00:00+01:00 Comm’une vie

