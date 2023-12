Spectacle de Noël Salle des fêtes de Lavaveix Lavaveix-les-Mines, 1 décembre 2023, Lavaveix-les-Mines.

Lavaveix-les-Mines,Creuse

A la salle des fêtes de Lavaveix, l’atelier théâtre des ateliers de la mine vous présente son premier spectacle..

2023-12-12

Salle des fêtes de Lavaveix

Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At the Lavaveix village hall, the theater workshop of Les ateliers de la mine presents its first show.

En la sala de fiestas de Lavaveix, el taller de teatro de los ateliers de la mine presenta su primer espectáculo.

Im Festsaal von Lavaveix präsentiert Ihnen der Theaterworkshop der Ateliers de la mine seine erste Aufführung.

