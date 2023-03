Forum de l’Emploi et de la Mobilité Salle des fêtes de Lavardac Lavardac Catégories d’Évènement: Lavardac

Forum de l’Emploi et de la Mobilité Salle des fêtes de Lavardac, 27 avril 2023, Lavardac. Forum de l’Emploi et de la Mobilité Jeudi 27 avril, 09h30 Salle des fêtes de Lavardac Entrée libre et gratuite La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente au Forum de l’Emploi et de la Mobilité le 27 avril 2023 de 9h30 à 12h00 à la salle des fêtes de Lavardac. Organisé par le service Action Sociale, cet évènement regroupera ne trentaine d’entreprises pour proposer des offres d’emploi sur le territoire. Salle des fêtes de Lavardac Place du Foirail 45230 Lavardac Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.53.97.54.86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

