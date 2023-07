George Dandin de Moliere – mise en scène Roland Peyron- Théâtre école de la Lance et des Baronnies Salle des fêtes de Lapalun Buis-les-Baronnies, 23 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Dans le cadre de sa semaine théâtrale, le TELB vous invite à découvrir sa nouvelle création 2023..

2023-07-23 21:30:00 fin : 2023-07-23 . EUR.

Salle des fêtes de Lapalun ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of its theater week, TELB invites you to discover its new creation 2023.

En el marco de su semana del teatro, el TELB le invita a descubrir su nueva creación 2023.

Im Rahmen ihrer Theaterwoche lädt die TELB Sie ein, ihre neue Kreation 2023 zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale