Repas à Lanrivain
Samedi 10 décembre, 19h00
Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen

Réservation recommandée. 7 € (enfant) / 12 € sur place / 10 € à emporter

Menu : Lasagnes- Salade, Royal au Chocolat, Café. Et aussi, une petite vente aux enchères décalée et une écoute des textes et du son de Karmagnac. Organisé par Div Yezh Larruen. Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen Rue de la Vallée, 22480 Lanrivain La Gare Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne

2022-12-10T19:00:00+01:00

2022-12-10T22:00:00+01:00

