Fest-noz de la Conf’ Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen Lanrivain Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanrivain

Fest-noz de la Conf’ Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen, 3 décembre 2022, Lanrivain. Fest-noz de la Conf’ Samedi 3 décembre, 21h00 Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen

Entrée : 6 €

Fest-noz organisé par la Confédération Paysanne des Côtes d’Armor. Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen Rue de la Vallée, 22480 Lanrivain La Gare Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T21:00:00+01:00

2022-12-03T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lanrivain Autres Lieu Salle des fêtes de Lanrivain - Sal ar gouelioù Larruen Adresse Rue de la Vallée, 22480 Lanrivain La Gare Ville Lanrivain lieuville Salle des fêtes de Lanrivain - Sal ar gouelioù Larruen Lanrivain Departement Côtes-d'Armor

Salle des fêtes de Lanrivain - Sal ar gouelioù Larruen Lanrivain Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanrivain/

Fest-noz de la Conf’ Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen 2022-12-03 was last modified: by Fest-noz de la Conf’ Salle des fêtes de Lanrivain – Sal ar gouelioù Larruen Salle des fêtes de Lanrivain - Sal ar gouelioù Larruen 3 décembre 2022 Lanrivain Salle des fêtes de Lanrivain - Sal ar gouelioù Larruen Lanrivain

Lanrivain Côtes-d'Armor