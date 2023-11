MARCHÉ ÉPHÉMÈRE DE NOËL Salle des fêtes de Langlade Brenoux, 2 décembre 2023, Brenoux.

Brenoux,Lozère

L’APE BRENOUX-St BAUZILE organise un Marché Éphémère de Noël .

A cette occasion, nous avons le grand plaisir de vous inviter le 2 décembre à la Salle des Fêtes de Langlade.

Vous y trouverez :

✨️ Différents exposants pour vous proposer des idées ….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes de Langlade

Brenoux 48000 Lozère Occitanie



The APE BRENOUX-St BAUZILE is organizing an Ephemeral Christmas Market?

We are delighted to invite you to join us on December 2 at the Salle des Fêtes de Langlade.

You’ll find :

?? Various exhibitors to offer you ideas for …

El APE BRENOUX-St BAUZILE organiza un mercado efímero de Navidad.

Nos complace invitarle a participar en él el 2 de diciembre en la Salle des Fêtes de Langlade.

Encontrará :

?? Varios expositores para ofrecerle ideas …

Die Elternvereinigung BRENOUX-St BAUZILE organisiert einen vergänglichen Weihnachtsmarkt?

Aus diesem Anlass freuen wir uns, Sie am 2. Dezember ? in den Festsaal von Langlade einladen zu können.

Sie finden dort :

?? Verschiedene Aussteller, die Ihnen Ideen und …

Mise à jour le 2023-10-20 par 48 – OT Mont Lozère