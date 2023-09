RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DES JEUNES salle des fêtes de Langlade Brenoux, 30 septembre 2023, Brenoux.

Brenoux,Lozère

Cie Piota du collectif Le

C.R.I. : une vingtaine d’artistes (circassien.nes, musicien.nes, comédien.nes, clowns, danseur.ses) qui produit des spectacles en lien avec les enjeux d’écologie et de justice sociale.

Rencontre départementale le 30 sept….

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

salle des fêtes de Langlade

Brenoux 48000 Lozère Occitanie



Cie Piota from the Le

C.R.I. collective: some twenty artists (circus performers, musicians, actors, clowns, dancers) who produce shows linked to ecological and social justice issues.

Departmental meeting on Sept. 30…

Cie Piota de la Le

C.R.I.: un grupo de una veintena de artistas (artistas de circo, músicos, actores, payasos y bailarines) que producen espectáculos vinculados a las cuestiones de ecología y justicia social.

Reunión departamental el 30 de septiembre.

Cie Piota aus dem Kollektiv Le

C.R.I.: Eine Gruppe von 20 Künstlern (Zirkusartisten, Musiker, Schauspieler, Clowns, Tänzer), die Stücke produziert, die mit den Herausforderungen der Ökologie und der sozialen Gerechtigkeit in Verbindung stehen.

Treffen auf Departementsebene am 30. September…

