ClassiCahors : Mamz’elle Bee & The Toyz Salle des fêtes de Lalbenque Lalbenque, 8 décembre 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Quatre musiciens en costume de Casse Noisette accompagnent Mamz’elle Bee, époustoufflante chanteuse débordante d’énergie au style rétro ,et nous entraînent pour une soirée autour des grands classiques de Nôel français et anglo-saxons le tout en version swing !

Au chant Sophie Pacific, au piano Damien Lucchese, au saxophone Franck Martin et à la contrebasse, Alexandre Garrouste

Cidre, vin chaud et quelques gourmandises sucrées seront offerts à l issu du spectacle !.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . 10 EUR.

Salle des fêtes de Lalbenque

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Four musicians in Nutcracker costumes accompany Mamz’elle Bee, a breathtaking singer brimming with energy and retro style, for an evening of French and Anglo-Saxon Christmas classics, all in a swinging version!

Sophie Pacific on vocals, Damien Lucchese on piano, Franck Martin on saxophone and Alexandre Garrouste on double bass

Cider, mulled wine and sweet treats will be offered at the end of the show!

Cuatro músicos disfrazados de Cascanueces acompañan a Mamz’elle Bee, una impresionante cantante rebosante de energía y estilo retro, para una velada de grandes clásicos navideños franceses y anglosajones en versión swing

Sophie Pacific a la voz, Damien Lucchese al piano, Franck Martin al saxofón y Alexandre Garrouste al contrabajo

Al final del espectáculo se ofrecerá sidra, vino caliente y algunos dulces

Vier Musiker in Nussknacker-Kostümen begleiten Mamz’elle Bee, eine atemberaubende, energiegeladene Sängerin im Retro-Stil, und entführen uns in einen Abend voller französischer und angelsächsischer Weihnachtsklassiker in Swing-Versionen!

Gesang: Sophie Pacific, Klavier: Damien Lucchese, Saxophon: Franck Martin und Kontrabass: Alexandre Garrouste

Nach der Show werden Cidre, Glühwein und süße Leckereien angeboten!

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cahors – Vallée du Lot