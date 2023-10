Repas solidaire salle des fêtes de Lafourguette Toulouse, 15 octobre 2023, Toulouse.

Repas solidaire Dimanche 15 octobre, 10h00 salle des fêtes de Lafourguette Entrée et participation au repas : 20€

L’association Bol d’Oxygène organise un repas solidaire au bénéfice des malades drépanocytaires et des services de prise en charge de cette pathologie en Afrique le 15 octobre.

Animations

Concert de la Chanteuse StrongAkou

Univers Lutin – Danse africaine (djembé)

salle des fêtes de Lafourguette 28 Rue de Gironis, 31100 Toulouse, France Toulouse Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0782875950 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0771330105 »}, {« type »: « email », « value »: « bol.oxygene@yahoo.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T21:00:00+02:00

