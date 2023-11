Repas dansant Salle des fêtes de Lacanau de Mios Mios, 18 novembre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Le Comité des Fêtes de Lacanau de Mios vous invite à son repas dansant le samedi 18 novembre à partir de 19h à la Salle des Fêtes de Lacanau de Mios.

Repas avec spectacle de magie et show des M&B&S au répertoire très varié qui animeront votre soirée.

Découvrez le menu sur l’affiche de l’événement.

Tarifs : 25 euros / 12 euros pour les – de 10 ans

Réservez-vite votre place au 06.77.20.75.77 avant le 15 novembre..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes de Lacanau de Mios

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Lacanau de Mios invites you to its dinner dance on Saturday November 18th from 7pm at the Salle des Fêtes de Lacanau de Mios.

The meal will include a magic show and a show by M&B&S, whose varied repertoire will enliven your evening.

Discover the menu on the event poster.

Price: 25 euros / 12 euros for children ? 10 years old

Reserve your place by calling 06.77.20.75.77 before November 15.

El Comité des Fêtes de Lacanau de Mios le invita a su cena-baile el sábado 18 de noviembre a partir de las 19.00 h en la Salle des Fêtes de Lacanau de Mios.

La cena irá acompañada de un espectáculo de magia y un show de M&B&S, cuyo variado repertorio amenizará la velada.

Descubra el menú en el cartel del evento.

Precios: 25 euros / 12 euros para los menores de 10 años

Reserve rápidamente su plaza llamando al 06.77.20.75.77 antes del 15 de noviembre.

Das Festkomitee von Lacanau de Mios lädt Sie zu seinem Tanzessen am Samstag, den 18. November ab 19 Uhr in der Festhalle von Lacanau de Mios ein.

Essen mit Zaubershow und Show der M&B&S mit einem sehr abwechslungsreichen Repertoire, die Ihren Abend beleben werden.

Entdecken Sie das Menü auf dem Plakat der Veranstaltung.

Preise: 25 Euro / 12 Euro für Kinder unter 10 Jahren

Reservieren Sie schnell Ihren Platz unter 06.77.20.75.77 vor dem 15. November.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Coeur Bassin