Vienne 8ème Festival Bandas & Txaranga Salle des fêtes de La Trimouille, 3 juin 2023, La Trimouille. 8ème Festival Bandas & Txaranga Samedi 3 juin, 19h30 Salle des fêtes de La Trimouille Entrée libre et gratuite Après l’édition montmorillonnaise de 2022 qui reste dans beaucoup de mémoires, le Festival Bandas & Txaranga revient en terres trimouillaises pour l’édition 2023. Ce sera le 3 juin 2023, dans une formule inédite en plein air sur le site de la salle des fêtes, route de Journet, avec cette dernière en solution de repli si les conditions météorologiques le nécessitent. Les ingrédients de cette 8ème édition seront les suivants : entrée gratuite, aucune réservation nécessaire, restauration avec foodtrucks, bodega et vente de tapas, et bien sûr des bandas invitées qui animeront musicalement le festival avec La Lyre Txaranga ! Salle des fêtes de La Trimouille Route de Journet La Trimouille 86290 Les Buissons Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lyre.trimouillaise@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

