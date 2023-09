Cyclocross du plan d’eau à Séreilhac Salle des fêtes de la Maison Neuve Séreilhac, 1 novembre 2023, Séreilhac.

Séreilhac,Haute-Vienne

Cyclocross du plan d’eau organisé par l’UC Séreilhac à la Salle des Fêtes de la Maison Neuve à Séreilhac Mercredi 1er Novembre à 13h15 et 14h30.

Engagement en ligne sur le site national Ufolep Cyclisme : https://www.ufolep-cyclisme.org/

Pour toutes les catégories : appel 10 minutes avant le départ.

Contact : M. Lajudie au 06.83.24.29.87 / jacques.lajudie@orange.fr.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Salle des fêtes de la Maison Neuve

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Cyclocross du plan d’eau organized by UC Séreilhac at the Salle des Fêtes de la Maison Neuve in Séreilhac Wednesday November 1st at 1.15pm and 2.30pm.

Online registration on the national Ufolep Cycling website: https://www.ufolep-cyclisme.org/

For all categories: call 10 minutes before the start.

Contact: M. Lajudie on 06.83.24.29.87 / jacques.lajudie@orange.fr

Ciclocross del plan de agua organizado por la UC Séreilhac en la Salle des Fêtes de la Maison Neuve en Séreilhac el miércoles 1 de noviembre a las 13h15 y 14h30.

Inscripciones en línea en la página web nacional Ufolep Cycling: https://www.ufolep-cyclisme.org/

Para todas las categorías: llamar 10 minutos antes de la salida.

Contacto: M. Lajudie en el 06.83.24.29.87 / jacques.lajudie@orange.fr

Cyclocross du plan d’eau organisiert von der UC Séreilhac im Salle des Fêtes de la Maison Neuve in Séreilhac Mittwoch, 1. November um 13:15 und 14:30 Uhr.

Online-Anmeldung auf der nationalen Ufolep Cyclisme-Website: https://www.ufolep-cyclisme.org/

Für alle Kategorien: Aufruf 10 Minuten vor dem Start.

Kontakt: M. Lajudie unter 06.83.24.29.87 / jacques.lajudie@orange.fr

Mise à jour le 2023-08-24 par OT Val de Vienne