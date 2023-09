Les Olympiades TRIBOISS Salle des fêtes de la Jourdanne Boisset, 30 septembre 2023, Boisset.

Boisset,Haute-Loire

Lou Boissetou, les Kikideconafon et le Tire En Joie s’unissent pour vous proposer une journée de OUFFF. Game party, apéro, concert et bal gratuit sont au programme de cette journée Olympiades

Ouvert à tous toute la journée.

2023-09-30 15:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Salle des fêtes de la Jourdanne

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Lou Boissetou, Kikideconafon and Tire En Joie join forces to bring you a day of OUFFF. Game party, aperitif, concert and free dance are on the program for this Olympiad day

Open to all all day

Lou Boissetou, Kikideconafon y Tire En Joie se unen para ofrecerte un día de OUFFF. Fiesta de juegos, aperitivo, concierto y baile libre en el programa de esta jornada olímpica

Abierto a todos durante todo el día

Lou Boissetou, die Kikideconafon und Tire En Joie haben sich zusammengetan, um Ihnen einen Tag voller OUFFF zu bieten. Game Party, Aperitif, Konzert und kostenloser Tanz stehen auf dem Programm dieses Olympiade-Tages

Den ganzen Tag für alle geöffnet

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron