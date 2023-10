Ateliers d’initiation à la danse voltige Salle des fêtes de la Halle Les Eyzies, 22 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Initiation de 30 minutes, avec la Compagnie Alix ô Pays des Merveille. Pour tous les âges : enfants (dès 4 ans) ados et adultes !

Réserver son créneau entre 9h et 17h30.

2023-11-22 fin : 2023-11-23 . .

Salle des fêtes de la Halle

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



30-minute initiation with Compagnie Alix ô Pays des Merveille. For all ages: children (from 4), teens and adults!

Book your slot between 9 a.m. and 5.30 p.m

Una introducción de 30 minutos con la Compagnie Alix ô Pays des Merveille. Para todas las edades: niños (a partir de 4 años), adolescentes y adultos

Reserve su plaza entre las 9.00 y las 17.30 h

30-minütige Einführung mit der Compagnie Alix ô Pays des Merveille. Für alle Altersgruppen: Kinder (ab 4 Jahren), Jugendliche und Erwachsene!

Reservieren Sie Ihren Slot zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr

