Spectacle de magie : Yannis Why Samedi 30 décembre, 16h30 Salle des fêtes de Kerhuel Public

Avec un humour toujours juste, une grande élégance et des tours à vous couper le souffle, Yannis whY émerveille à coup sûr. 1er prix et « Coup de cœur» au Festival Les Maîtres de la Magie à Coudekerque-Branche. 1er prix au Festival de magie à Bourg de Péage avec le magicien de renommée, Dani Lary. 1er prix talent Breton à Carnac,catégorie « illusion ».

Magicien Bretagne – Yannis whY – Spectacles de Magie (pro-de-magie.com)

Salle des fêtes de Kerhuel rue de Kerhuel 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-30T16:30:00+01:00 – 2023-12-30T17:30:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE