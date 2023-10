Soirée Choucroute de la mer salle des fêtes de Kerhuel La turballe, 25 novembre 2023, La turballe.

Soirée Choucroute de la mer Samedi 25 novembre, 19h30 salle des fêtes de Kerhuel – Adulte: 25€, Enfant: 15€, Enfant: 0

Le comité de jumelage LA TURBALLE – BUSSANG vous invite à la soirée Choucroute de la mer

Animation organisée par Joël Moreau

Prix du repas 25 €

Apéritif et café offert

affiche-soirée choucroute de la mer

salle des fêtes de Kerhuel rue de Kerhuel 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

FAMILLE LOISIRS