Exposition d’artisanat à Juillac salle des fêtes de Juillac Juillac Catégories d’Évènement: Gers

Juillac

Exposition d’artisanat à Juillac salle des fêtes de Juillac, 1 avril 2023, Juillac. Exposition d’artisanat à Juillac 1 et 2 avril salle des fêtes de Juillac Le salon des Journées Européennes des métiers d’art se déroulera les 1er et 2 avril à la salle des fêtes de Juillac. Vous pourrez découvrir divers domaines de créations, en papier, en laine, en mohair, en verre, etc… De plus, il y aura des démonstrations de tournage sur bois et du filage de perles en verre de Murano au chalumeau. N’hésitez pas à venir nous rendre visite dans notre charmant village de Juillac près de Marciac. salle des fêtes de Juillac 32230 juillac Juillac 32230 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « verre.et.soie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.20.23.57.00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100029362875141 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisanat recyclage Filage de perles en verre de Murano

Détails Catégories d’Évènement: Gers, Juillac Autres Lieu salle des fêtes de Juillac Adresse 32230 juillac Ville Juillac Departement Gers Lieu Ville salle des fêtes de Juillac Juillac

salle des fêtes de Juillac Juillac Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juillac/

Exposition d’artisanat à Juillac salle des fêtes de Juillac 2023-04-01 was last modified: by Exposition d’artisanat à Juillac salle des fêtes de Juillac salle des fêtes de Juillac 1 avril 2023 Juillac salle des fêtes de Juillac Juillac

Juillac Gers