Pas d’âge pour le sport ! Salle des fêtes de Houlgate, 5 mai 2023, Houlgate. Pas d’âge pour le sport ! Vendredi 5 mai, 09h30 Salle des fêtes de Houlgate Gratuit grâce au soutien financier de la Conférence des Financeurs du Calvados et la CARSAT Normandie Les bienfaits de l’activité physique sur la santé ne sont plus à prouver aujourd’hui. Néanmoins sa pratique nécessite une adaptation en fonction de ses capacités et des problématiques de santé éventuellement rencontrées. C’est la raison pour laquelle la Mutualité Française de Normandie, le CLIC du Pays d’Auge Nord et la Mairie de Houlgate organisent un cycle de 12 séances d’activités physiques adaptées à destination des personnes de plus de 60 ans.

En présence d’un éducateur d’activité physique adaptée, les participants découvriront de nombreuses activités de façon adaptée : marche aquatique, renforcement musculaire, tir à l’arc, escalade, randonnée urbaine …

Nombre de places limité à 15 personnes. Inscription obligatoire. Salle des fêtes de Houlgate 10 boulevard des Belges 14510 HOULGATE Houlgate 14510 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06.42.86.39.30 »}, {« type »: « email », « value »: « gaelle.cointre@normandie.mutualitu00e9.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

