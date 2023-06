Loto Salle des fêtes de Grazac Grazac Grazac Catégories d’Évènement: Grazac

Haute-Garonne Loto Salle des fêtes de Grazac Grazac, 6 juin 2023, Grazac. Loto Mardi 6 juin, 19h30 Salle des fêtes de Grazac 11 parties :

* Quine

* Double Quine

* Carton plein

Cartons de 4 grilles = 10€

Cartons de 6 grilles = 13€

PARTIE SPÉCIALE À 5 EUROS(feutres disponibles en vente)

Quine à 30€

Double quine à 70€

Carton plein à 150€

Les Beaux jours arrivent

Envie de ressortir le BBQ ?

Venez gagner des nombreux lots

Bon d’achat jusqu’à 250€, Pièces de bœuf, Filet garni, Plateau de fromage, Corbeilles de fruits ..

(voir liste des lots en pièce jointe)

Sur Place :

– Buvette

– Crêpes

Ouverture à 19h30

Début de la partie 21h00

Vous avez la possibilité de réserver par sms en indiquant le nom / prénom et le nombre de places que vous souhaitez.

Salle des fêtes de Grazac 31190 Grazac Grazac 31190 Haute-Garonne Occitanie

2023-06-06T19:30:00+02:00 – 2023-06-06T23:00:00+02:00

