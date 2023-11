Randonnée contée de Noël Salle des fêtes de Granéjouls Lhospitalet Catégories d’Évènement: Lhospitalet

Lot Randonnée contée de Noël Salle des fêtes de Granéjouls Lhospitalet, 10 décembre 2023, Lhospitalet. Lhospitalet,Lot Avec Pique et Pousse en Quercy Blanc, 6 Km avec pauses pour écouter un conte de Noël. Départ 14h Salle des fêtes de LHospitalet-Granéjouls Déguisements bienvenus une surprise pour les enfants Vin et chocolat chauds, pâtisseries en vente à l’arrivée !.

2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Salle des fêtes de Granéjouls

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-11-13

