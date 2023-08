spectacle de clownes « ça va commencer » Salle des fêtes de Goyrans Goyrans, 16 septembre 2023, Goyrans.

spectacle de clownes « ça va commencer » Samedi 16 septembre, 20h30 Salle des fêtes de Goyrans participation au chapeau

La municipalité de GOYRANS vous invite au prochain spectacle samedi 16 septembre

Spectacle familial à partir de 8 ans

Ça va commencer (malgré tout…)

Elles sont trois clownes, au début, au tout début. Mais d’entrée ça dérape ! Le trio explose, se disloque, éclate. Les voilà décentrées, décalées, condamnées à improviser le dérouler de leur spectacle.

Qu’à cela ne tienne ! Et cela ne va tenir… qu’à un fil ! Elles vont rebondir, enchaîner, inventer, plus tôt bien que mal et réussir à brûler les planches, ivres et étonnées, d’avoir, malgré tout, plus que jamais…Commencé !

Création clown de et avec Pascale Bonnet – Natacha Raynouard – Mireille Valls et Georges Besombes à la mise en scène.

Dessin et Photos : Christophe Amans

Graphisme affiche : Camille Rodriguez

Avec le soutien de la MJC de Pibrac ( résidence au Lab’Art ) et l’aide de la MJC du Pont des Demoiselles (Toulouse)

Salle des fêtes de Goyrans 185 chemin des Crêtes 31120 Goyrans Goyrans 31120 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

