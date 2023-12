Concert ensemble de Clarinettes Salle des fêtes de Glos – Les Sorbiers Glos, 21 janvier 2024, Glos.

Concert ensemble de Clarinettes Dimanche 21 janvier 2024, 16h00 Salle des fêtes de Glos – Les Sorbiers Gratuit

Tout au long des 2 jours, des élèves clarinettistes de Lisieux, Bayeux et Pont l’Evêque suivront une master-class et un travail d’ensemble qui aboutira à un concert de restitution le dimanche 21 janvier à 16h. Au programme,musique italienne, Piazzolla et concerto pour clarinette d’Oscar Navarro.

Salle des fêtes de Glos – Les Sorbiers Glos, chemin de Chambray Glos 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 48 31 85 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}]

