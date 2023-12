Concert Carte Blanche à l’OSPA : Viva Rossini ! Salle des fêtes de Glos – Les Sorbiers Glos, 20 janvier 2024, Glos.

Concert Carte Blanche à l'OSPA : Viva Rossini ! Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Salle des fêtes de Glos – Les Sorbiers Gratuit

Pour ce concert carte blanche, l’OSPA fête les joies de l’hiver en célébrant Rossini et ses plus belles ouvertures : il Signor Bruschino, l’Italienne à Alger, le Barbier de Séville, mais aussi son Introduction, Thème et Variations pour clarinette et orchestre, avec Victor Bourhis, ancien élève du Conservatoire à Rayonnement Départemental et soliste à l’orchestre philarmonique de Radio France.

Salle des fêtes de Glos – Les Sorbiers Glos, chemin de Chambray Glos 14100 Calvados Normandie

