Repas « Choucroutre faite maison » Salle des fêtes de Glane Saint-Junien, 26 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

L’Association Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne organise un repas « Choucroute faite maison » à midi. Pensez à réserver votre place par téléphone..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle des fêtes de Glane

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Association Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne is organizing a home-made sauerkraut lunch. Don’t forget to reserve your place by phone.

La Asociación Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne organiza un almuerzo casero a base de chucrut. No olvide reservar su plaza por teléfono.

Der Verein Amitiés et Loisirs Charente Haute-Vienne organisiert ein Essen mit « hausgemachtem Sauerkraut » am Mittag. Denken Sie daran, Ihren Platz telefonisch zu reservieren.

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Porte Océane du Limousin