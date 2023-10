Ciné-Lot : « Mon Crime » Salle des fêtes de Gigouzac Gigouzac, 15 novembre 2023, Gigouzac.

Gigouzac,Lot

Synopsis :

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour….

2023-11-15 20:30:00 fin : 2023-11-15 . 3 EUR.

Salle des fêtes de Gigouzac

Gigouzac 46150 Lot Occitanie



Synopsis:

In 1930s Paris, Madeleine Verdier, a young and pretty penniless actress with no talent, is accused of the murder of a famous producer. With the help of her best friend Pauline, a young unemployed lawyer, she is acquitted on the grounds of self-defense. A new life begins, made of glory and success, until the truth comes out?

Sinopsis:

En el París de los años 30, Madeleine Verdier, una actriz joven, guapa, sin dinero y sin talento, es acusada del asesinato de un famoso productor. Con la ayuda de su mejor amiga Pauline, una joven abogada en paro, es absuelta alegando defensa propia. Comienza una nueva vida de fama y éxito, hasta que la verdad sale a la luz..

Synopsis:

In den 30er Jahren in Paris wird Madeleine Verdier, eine junge, hübsche, mittellose und untalentierte Schauspielerin, des Mordes an einem berühmten Produzenten beschuldigt. Mit Hilfe ihrer besten Freundin Pauline, einer jungen, arbeitslosen Anwältin, wird sie wegen Notwehr freigesprochen. Sie beginnt ein neues Leben voller Ruhm und Erfolg, bis die Wahrheit ans Licht kommt

