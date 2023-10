TAILLEUR POUR DAMES Salle des Fêtes de FRONCLES Froncles TAILLEUR POUR DAMES Salle des Fêtes de FRONCLES Froncles, 18 novembre 2023, Froncles. TAILLEUR POUR DAMES Samedi 18 novembre, 20h30 Salle des Fêtes de FRONCLES Tarif : 10 euros Le Docteur Moulineaux, qui vit bourgeoisement avec sa jeune épouse, souhaiterait entamer une liaison avec l’une de ses patientes : la ravissante Suzanne. Pour cela, il loue un entresol afin d’y retrouver cette dernière. Malheureusement pour lui, rien ne va se passer comme prévu, une ribambelle de personnages (sa belle-mère, le mari, sa femme, …) vont débarquer, mettant à mal ses projets et l’obligeant à devenir couturier malgré lui … .

Mensonges en cascades et rebondissements imprévus rythment cette œuvre classique du Grand Georges FEYDEAU, Maître incontesté du Vaudeville, interprétée par la troupe Les Fusionnés 52.

Salle des Fêtes de FRONCLES
Rue de la badoche, 52320 FRONCLES
Froncles
Haute-Marne
Grand Est
Téléphone: 0652790749
Email: resa-fusion52@laposte.net

