Nord Réunion info retraite Salle des Fêtes de Frelinghien Frelinghien, 9 novembre 2023, Frelinghien. Réunion info retraite Jeudi 9 novembre, 19h00 Salle des Fêtes de Frelinghien Réunion d’information sur les changements induits par la réforme des retraites animée par un conseiller en protection sociale MSA.

Présentation des prestations extra-légales du service social de la MSA Nord-Pas de Calais.

Premières informations sur les élections MSA.

Réunion organisée à l’initiative du comité MSA de Lille Métropole. Salle des Fêtes de Frelinghien frelinghien rue d’armentières Frelinghien 59236 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

