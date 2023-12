LE TIRET DU SIX Salle des Fêtes de Fives Roubaix, 12 janvier 2024, Roubaix.

LE TIRET DU SIX Vendredi 12 janvier 2024, 19h30 Salle des Fêtes de Fives 10/6 €

[SPECTACLE]

➡ LE TIRET DU SIX

L’Amicale

⚠️ SALLE DES FÊTES DE FIVES ⚠️

Ven. 12 Javnier | 19h30

10/6 € – Dès 15 ans

Réservations : https://my.weezevent.com/le-tiret-du-six

Le tiret du six est un jeu de lecture en réseau qui s’inspire des LAN parties, ces rassemblements vidéoludiques en milieu rural. On y parle du destin tragique de mon médecin de famille qui n’aimait pas les ordinateurs, d’informatique et de justice sociale.

Paiement sur place 1h avant la représentation par chèque ou espèce uniquement.

©Christophe Urbain