FUGUEUSES, Histoires de femmes qui voulaient partir 15 et 16 décembre Salle des Fêtes de Fives 10/6 €

Judith Bordas | Annabelle Brouard

Ven. 15 et Sam. 16 Décembre | 19h00

Réservations : https://my.weezevent.com/les-fugueuses

Claquer la porte et tout quitter. Pour une heure, quelques minutes ou l’éternité.

Dans ce road-movie théâtral, Judith Bordas et Annabelle Brouard imaginent une femme qui prend la tangente et tressent à son échappée une constellation de témoignages qui tissent une toile sonore immersive. Angélique Clairand y porte un monologue pénétrant, aux sons des mélopées entêtantes d’Aëla Gourvennec.

Elles ont prêté leurs oreilles attentives aux femmes qui empruntent un chemin sans retour, quittent la maison familiale, l’assignation. Elles tracent une cartographie (é)mouvante de ces désirs d’ailleurs.

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

