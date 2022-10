[M FESTIVAL] »Longues jupes et culottes courtes » – Compagnie L’Estafette Salle des Fêtes de Fives Roubaix Catégories d’évènement: Nord

0320331126 [M FESTIVAL – P’tit time !]

Longues jupes et culottes courtes – Cie l’Estafette Spectacle en musique et en objets Ce spectacle explore en objets, musique et jeu, le lien du

tout-petit avec son socle parental. Comment l’enfant découvre

le monde à travers celui de ses parents ?

Accroché aux jupes de sa mère, un enfant rêve son aventure

et sa découverte du monde à travers les objets fascinants du

monde des grands. Ces objets interdits prennent vie et se transforment en un ballet magique…

Le concerto en bébé majeur peut alors commencer ℹ Infos pratiques :

A partir de 18 mois

⏲Durée : 40 min

? Salle des Fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy, Lille

? Gratuit ! Mise en scène & jeu :

Émilie Debard / Décors, marionnettes & jeu : Gwenaelle Roué /

Régisseur : Matthieu Danneels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T16:00:00+02:00

2022-10-26T17:00:00+02:00 Gwen Mint

