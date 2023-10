Bal Afro Colombiano, Psychedelic Cumbia Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul Catégories d’Évènement: Mons-en-Barœul

Nord Bal Afro Colombiano, Psychedelic Cumbia Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul, 14 octobre 2023, Mons-en-Barœul. Bal Afro Colombiano, Psychedelic Cumbia Samedi 14 octobre, 19h30 Salle des Fêtes de Fives Entrée sur inscription Rendez-vous pour un bal à Fives ultra festif ! L’événement commencera par une initiation à la danse de la cumbia par Maria Alejandra Gomez suivie de la performance de Pambelé, un groupe musical fusionnant: des influences afro-colombiennes,

des sonorités psychédéliques des années 60,

des voix joyeuses,

des orgues sauvages. Cette fusion transatlantique crée une ambiance exubérante et envoûtante, offrant une expérience de danse universelle. La soirée se poursuivra avec DJ Vozdo aux platines, offrant un mélange musical éclectique pour faire danser le public. Une petite restauration colombienne sera proposée sur place par Choroni Lille. Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy Mons-en-Barœul 59370 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=9461332f-a7fd-4722-a33f-593c4825bbab;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=9461332f-a7fd-4722-a33f-593c4825bbab Métro ligne 1, station Lille Fives Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

