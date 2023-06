SCHÖNHEIT IST NEBENSACHE, OU LA BEAUTÉ S’AVÈRE ACCESSOIRE | Pol Pi Salle des Fêtes de Fives Mons-en-Barœul, 20 juin 2023, Mons-en-Barœul.

« La beauté s’avère accessoire » est l’une des instructions qui s’affiche au début du 3e mouvement de la Sonate pour alto solo op. 25 no.1 du compositeur allemand Paul Hindemith (1895-1963). Elle aurait pu être dite par sa compatriote et chorégraphe expressionniste Dore Hoyer (1911-1967), auteure des Afectos Humanos, un cycle de danses sur lequel Pol Pi travaille depuis 2014.

Musicien avant d’être danseur, dans cette performance Pol veut faire dialoguer ces deux œuvres qui ont marqué son parcours, toutes les deux faites de cinq courts soli aussi épurés que chargés d’expressivité. Entre ces irruptions d’intensité dans le corps ou à travers l’alto, des lettres de ces deux artistes allemand·es marqué·es par le contexte du nazisme et de la guerre froide nous emmèneront sur des questions existentielles et politiques aussi datées qu’actuelles.

