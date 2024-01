Hip Open Dance : Back to the Vibe Salle des fêtes de Fives Lille, dimanche 28 janvier 2024.

Hip Open Dance : Back to the Vibe Jam Retro avec KX et la Guêpe Dimanche 28 janvier, 15h00 Salle des fêtes de Fives Gratuit – sous réserve des places disponibles

Début : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:00:00+01:00

28 janvier 2024 – 15h / 19h

Gratuit – En accès libre

Salle des fêtes de Fives

Hip Open Dance 2024, c’est 43 rendez-vous autour des danses hip-hop. Parmi eux 4 « battles » aux concepts originaux : on se retrouve donc le 28/01 pour une jam XXL qui rassemble sept musiciens, un Dj et les membres du jury, ainsi qu’un MC sur l’ensemble de l’après-midi.

Au programme :

A l’image des grands bals traditionnels américains, tous.te.s les participant.e.s investissent en même temps la piste de danse. Le jury déambule parmi elles.eux puis distribue des cartes de qualification aux danseur.euse.s pour les phases finales.

Les 4 finalistes s’affronteront et le/la lauréate sera choisi.e sur décision du jury et du public.

Le tout sur de la musique disco, funk et hip-hop jouée en live par un band !

Un évènement 100% familial.

Salle des fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 Lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=9461332f-a7fd-4722-a33f-593c4825bbab

