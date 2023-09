Bal Afro Colombiano – Psychedelic cumbia Salle des Fêtes de Fives Lille, 14 octobre 2023, Lille.

Bal Afro Colombiano – Psychedelic cumbia Samedi 14 octobre, 19h30 Salle des Fêtes de Fives Billetterie sur place : Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€

▶ INITIATION DANSE CUMBIA par María Alejandra Gómez – 19h30

▶ PAMBELÉ – 20h

La musique de Pambelé est une transe envoûtante, un condensé d’influences : percussions afro-colombiennes, sonorités psyché des 60’s, cadence joyeuse des voix, orgues sauvages.

Ce métissage transatlantique nous entraîne dans une atmosphère caraïbéenne torride et exubérante, nouvelle et entrainante. Une danse universelle où la culture de la transe et de l’improvisation constitue l’essence même de sa force

Pas d’autre choix que celui de se laisser embarquer par la fougue et le zèle de cette explosive réunion exprimée sur scène.

▶ DJ VOZDO – 22h

Un mix de Vozdo c’est toujours l’occasion de décoller !

Laissez vous porter dans ces traversés musicales faites de pépites oubliées, de classiques frénétiques et de surprises qui font danser les esprits. Dans ce joyeux mélanges des genres, les vinyles minutieusement sélectionnés vous guiderons dans une ambiance chaude où le groove n’a pas de frontière

Petite restauration colombienen sur place par Choroni Lille

Salle des Fêtes de Fives 91 Rue de Lannoy, 59800 Lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France

