Concert Virtuoses ! Salle des Fêtes de Fives, 26 mars 2023, Lille. Concert Virtuoses ! Dimanche 26 mars, 16h00 Salle des Fêtes de Fives Cette année notre concert Virtuoses ! aura lieu le dimanche 26 mars 2023 à 16h00 à la Salle des Fêtes de Fives.

L’orchestre accompagnera deux solistes, lauréats du 1er prix de la catégorie Prestige du Concours Tuba Paris 2022, Martin Cornwell, au tuba et José Vazquez, à l’euphonium.

Martin Cornwell interprétera La Danse d’Hadès de Gabriel Philippot.

José Vazquez interprètera Au-devant du soleil d’Anthony Girard.

L’orchestre interprètera également des pièces pour orchestre seul :

Downey Ouverture d’Oscar Navarro

Equus d’Eric Whitacre

The Witches’ Sabbath de Giacomo Puccini

Circus Polka d’Igor Stravinsky

15h30 : Ouverture des portes au public

16h00 : Début du concert.

Entracte de 15 min avec buvette.

Entrée gratuite et placement libre.

Salle des Fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy à Lille, métro Fives.

Salle des Fêtes de Fives, 91 rue de Lannoy à Lille, métro Fives.

Nous vous espérons nombreux !!!

2023-03-26T16:00:00+02:00 – 2023-03-26T17:30:00+02:00

