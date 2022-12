Battle Afro Hip Hop Salle des fêtes de Fives Lille Catégories d’évènement: Lille

Battle Afro Hip Hop Salle des fêtes de Fives, 29 janvier 2023, Lille. Battle Afro Hip Hop Dimanche 29 janvier 2023, 15h00 Salle des fêtes de Fives

Gratuit – accès libre

carte blanche à Waka Waka Dance Academy Salle des fêtes de Fives 91 rue de Lannoy, 59800 Lille Fives Lille 59370 Nord Hauts-de-France

https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=9461332f-a7fd-4722-a33f-593c4825bbab Dans le cadre d’un week-end pas de côté dédié aux Danses Afro, en partenariat avec la Waka Waka Dance Academy, Battle Afro Hip-hop à la salle des fêtes de Fives ! – Jurys : Mère Malewa (Jury Afro), Badnigaaaas (Jury Hip-Hop)

– Dj battle : DJMKZ Qualifications danseur.se.s dès 13h

