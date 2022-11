LE TIRE-LAINE A 30 ANS – Festival les 2, 3 & 4 décembre 2022 Salle des Fêtes de Fives Lille Catégories d’évènement: Lille

Entrée payante pour les adultes, gratuite pour les mois de 18 ans, tarifs réduits (adhérents au Tire-Laine, étudiants, personnes à mobilité réduite, chômeurs, allocataires RSA…)

Entrée payante pour les adultes, gratuite pour les mois de 18 ans, tarifs réduits (adhérents au Tire-Laine, étudiants, personnes à mobilité réduite, chômeurs, allocataires RSA…)

Nul n'aurait parié en 1992 que ce collectif d'artistes aurait une telle longévité ! Du 2 au 4 décembre, le Tire-Laine chantera haut et fort l'incroyable richesse musicale et humaine de son histoire.

LE PROGRAMME VENDREDI 2 DÉCEMBRE – 19H À 0H00 « Pour les Oreilles » Duo Histoire d'Eux

Arnaud Van Lancker Quartet + Lo’Jo Trio

Gorale de Dourges SAMEDI 3 DÉCEMBRE – 15H À 0H00 « Pour les Agités » Après-midi pour les enfants :

conte et marionnettes par Naturezza

Bal pour enfants avec KIDDY TWIST. En soirée :

TARAF DÉKALÉ

Gilles Defacque

Samarabalouf

Bal d’Areski et Mehdi Askeur (de l’Orchestre National de Barbès),

École de l’oralité du Tire-Laine DIMANCHE 4 DÉCEMBRE – 14H30 À 20H « Pour les balochards »

Le Grand Balathon du Tire-Laine ! Un marathon de tous nos bals populaires !

P’tit Bal : Bal Folk pour les enfants…et leurs parents !

ZazuzaZ : Bal Swing & mambo

Bal Tak’Show : du musette aux musiques actuelles

Global : Un tour du monde des danses populaires !

Fonky Bal : Bal Hip-hop & Funk unique dans l’hexagone ! Et plein d’autres guests et surprises à découvrir !

