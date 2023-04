VIDEO MAPPING FESTIVAL – Fives Salle des Fêtes de Fives Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

VIDEO MAPPING FESTIVAL – Fives Salle des Fêtes de Fives, 27 mai 2023, Hellemmes. VIDEO MAPPING FESTIVAL – Fives Samedi 27 mai, 22h15 Salle des Fêtes de Fives Entrée Libre ➡ VIDEO MAPPING FESTIVAL #6

? Salle des Fêtes de Fives

? Sam. 27 Mai – 22h15 > 23h30 [diffusion en boucle]

? Gratuit Video mapping monumental En parallèle du parcours lillois, rendez-vous le samedi 27 mai de 22h15 à 23h30 à la Salle des Fêtes de Fives, pour découvrir des mapping sur le thème des séries, réalisés au cours d’ateliers participatifs menés auprès de structures lilloises. ℹ️ Report du vidéo mapping initialement prévu le 1er avril en raison des mauvaises conditions météorologiques Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy Hellemmes 59370 Est Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T22:15:00+02:00 – 2023-05-27T23:30:00+02:00

2023-05-27T22:15:00+02:00 – 2023-05-27T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Salle des Fêtes de Fives Adresse 91 rue de Lannoy Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Salle des Fêtes de Fives Hellemmes

Salle des Fêtes de Fives Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

VIDEO MAPPING FESTIVAL – Fives Salle des Fêtes de Fives 2023-05-27 was last modified: by VIDEO MAPPING FESTIVAL – Fives Salle des Fêtes de Fives Salle des Fêtes de Fives 27 mai 2023 Hellemmes Salle des Fêtes de Fives Hellemmes

Hellemmes Nord