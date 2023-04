LUEURS – Cie les lucioles s’en mêlent Salle des Fêtes de Fives Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord

LUEURS – Cie les lucioles s’en mêlent Salle des Fêtes de Fives, 14 avril 2023, Hellemmes. LUEURS – Cie les lucioles s’en mêlent 14 et 15 avril Salle des Fêtes de Fives SPECTACLE [dès 3 ans]

LUEURS | Cie les lucioles s’en mêlents

Durée : 30 minutes de spectacle suivi d’un temps de jeu libre

En collaboration avec le théâtre Massenet, c’est une invitation au jeu et à la création à destination du très jeune public. Une aventure faite de rencontres qui invite les tout-petit.e.s et les plus grand.e.s à se laisser transporter au coeur de leurs imaginations.

Adapté de l’album Des Lucioles illustré par Amélie Jackowski d’après les écrits de Georges Didi-Huberman, ‘Lueurs’ est un hommage aux petites lucioles qui brillent dans le noir, aux petites lucioles qui dansent malgré tout, qui résistent au monde de la terreur. Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy Hellemmes 59370 Est Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T11:00:00+02:00

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T11:00:00+02:00 Margaux Darloy

Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Salle des Fêtes de Fives Adresse 91 rue de Lannoy Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Salle des Fêtes de Fives Hellemmes

Salle des Fêtes de Fives Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

LUEURS – Cie les lucioles s’en mêlent Salle des Fêtes de Fives 2023-04-14 was last modified: by LUEURS – Cie les lucioles s’en mêlent Salle des Fêtes de Fives Salle des Fêtes de Fives 14 avril 2023 Hellemmes Salle des Fêtes de Fives Hellemmes

Hellemmes Nord