Bal Fluo 80’s Salle des Fêtes de Fives, 4 février 2023, Hellemmes.

Bal Fluo 80’s Samedi 4 février, 19h30 Salle des Fêtes de Fives

Venez vivre une soirée aux couleurs des années 80 ! handicap moteur mi

Salle des Fêtes de Fives 91 rue de Lannoy Est Hellemmes 59370 Nord Hauts-de-France

En collaboration avec RCV 99 FM

Avec Professeure Postérieure,Gustav, Boule, Paprika Kinski, DJ Dick Tâteur

Époque lointaine de la VHS, du disco-roller, du gel dans les cheveux et des

vêtements fluo, les années 80 bougent encore et sont revisitées par quelques nostalgiques du synthétiseur et des boîtes à rythme. À cette époque naissaient les radios libres, dont RCV 99 FM à Lille, qui fêtera ce soir ses 40 ans. Tout d’abord, Professeure Postérieure t’initiera aux joies du« sprot ». Ensuite, le plateau musical alignera le duo pop Gustav, venu de Rennes. Leur musique synth wave et pop vous fera chanter . Ce sera ensuite la lumineuse Paprika Kinski, accompagnée de son groupe, qui fera monter la température. La musicienne et chanteuse lilloise est l’héroïne de la classe ouvrière. Pour finir de mettre tout le monde d’accord, ce sera l’apothéose avec Boule. Nous nous enlacerons et chanterons à tue-tête sur les hits des années 80, repris avec humour et talent. Ambiance d’époque et découvertes musicales assurées. Les inter-plateaux seront assurés par Dj Dick Tâteur. Animateur vedette de la station RCV 99 FM, ce DJ a plus d’un vinyle dans son sac et se tient prêt à te faire danser. Ferme les yeux, tu auras l’impression d’écouter ta radio préférée, RCV 99 FM !

Nota bene : un goodie RCV 99 FM pour tout(e) participant(e) au bal qui viendra habillé(e) dans ses vêtements d’époque ! C’est le moment de fouiller vos placards !



