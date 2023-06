29 et 30 juillet FETE DU CINEMA à DROYES Salle des fêtes de Droyes Rives Dervoises Rives Dervoises Catégories d’Évènement: Haute-Marne

29 et 30 juillet FETE DU CINEMA à DROYES
Salle des fêtes de Droyes
TARIFS CINÉMA

> 1 séance : 5 €

> Forfait 4 séances : 15 €

Gratuit jusqu’à 16 ans

TARIFS REPAS

Adulte 12 € – Enfant 5 € Ciné Rives propose sa 1ere Fête du cinéma à la salle des fêtes de Droyes avec 5 films sur le thème du western dont un documentaire et un film pour les enfants.

Restauration et nombreuses animations comme des balades à poneys, de la danse country, inititation au tir à l’arc, démonstration d’équitation western, ateliers créatifs pour les enfants…

Pour tout savoir : https://rives-dervoises.fr/accueil/agenda/
Salle des fêtes de Droyes
1 rue Papillon 52220 Droyes
Rives Dervoises

