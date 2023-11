Expo-vente Salle des fêtes de Don Don Catégories d’Évènement: Don

Nord Expo-vente Salle des fêtes de Don Don, 11 novembre 2023, Don. Expo-vente Samedi 11 novembre, 12h00 Salle des fêtes de Don Entrée libre Après la Cérémonie commémorative de l’Armistice, comme chaque année aura lieu de verre de l’amitié.

✒️Ce sera également l’occasion de remettre les prix aux lauréats du « concours d’écriture » organisé par l’UNCD.

Puis toute la journée, se tiendra à la salle des fêtes une exposition-vente où sera présentée le Tome III de l’Histoire de Don.

Ce livre est consacré à la grande Guerre dans notre village. Il fait partie d’une trilogie en 5 livres (sans compter celui dédié à la J.S Don).

Vous y retrouverez une exposition de costumes d’époque, d’objets et photos en relation avec le livre. Salle des fêtes de Don 1 rue de la deule don Don 59272 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

