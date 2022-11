« La dent de lait de Lou » ??? Salle des fêtes de Don Don Catégories d’évènement: Don

Nord

« La dent de lait de Lou » ??? Salle des fêtes de Don, 26 novembre 2022, Don. « La dent de lait de Lou » ??? Samedi 26 novembre, 15h00 Salle des fêtes de Don

Entrée 2€50

Le petit théâtre Badibo présente son spectacle de marionnettes Salle des fêtes de Don 1 rue de la deule don Don 59272 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T15:00:00+01:00

2022-11-26T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Don, Nord Autres Lieu Salle des fêtes de Don Adresse 1 rue de la deule don Ville Don Age maximum 99 lieuville Salle des fêtes de Don Don Departement Nord

Salle des fêtes de Don Don Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/don/

« La dent de lait de Lou » ??? Salle des fêtes de Don 2022-11-26 was last modified: by « La dent de lait de Lou » ??? Salle des fêtes de Don Salle des fêtes de Don 26 novembre 2022 don Salle des fêtes de Don Don

Don Nord