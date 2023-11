Marché de Noël de l’OASIS CRAVANTAISE #5 Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux Cravant-les-Côteaux Catégories d’Évènement: Cravant-les-Côteaux

Indre-et-Loire Marché de Noël de l’OASIS CRAVANTAISE #5 Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux Cravant-les-Côteaux, 25 novembre 2023, Cravant-les-Côteaux. Marché de Noël de l’OASIS CRAVANTAISE #5 Samedi 25 novembre, 10h00 Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux Entrée libre La recette est désormais bien rodée, pour un rdv devenu incontournable aux yeux des amoureux des bons produits ! Nous vous accueillons avec une vingtaine d’exposants, engagés et de qualité : artisans d’arts, créateurs, produits naturels, locaux, recyclés, upcyclés… Sans oublier les jouets à prix libre, pour que le 25 décembre, personne ne soit oublié ! Buvette et petite restauration sur place. Plus d’infos : oasiscravantaise@gmail.com, 06 62 86 09 56. Salle des fêtes de Cravant-les-Coteaux Rue principale, Cravant les coteaux. Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « oasiscravantaise@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 62 86 09 56 »}] [{« link »: « mailto:oasiscravantaise@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

