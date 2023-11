Téléthon des Coteaux Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Catégories d’Évènement: Corronsac

Haute-Garonne Téléthon des Coteaux Salle des fêtes de Corronsac Corronsac, 8 décembre 2023, Corronsac. Téléthon des Coteaux 8 et 9 décembre Salle des fêtes de Corronsac entrée sur participation selon les manifestations, entrée libre pour les marchés de Noël Pendant deux jours venez participer à notre 25ième édition du Téléthon des Coteaux. Dispersées sur plusieurs communes autour de Corronsac, plusieurs manifestations vous permettront de contribuer à faire avancer la recherche aux côtés de l’AFM. C’est autour d’Elodie que nous le faisons depuis 25 ans.

Sur les communes d’ Aureville, Deyme, Corronsac, Lacroix-Falgarde, Ramonville, Rebigue et Pompertuzat, vous pourrez dès le 22 Novembre participer à cette belle cause. Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

Salle des fêtes de Corronsac
Adresse Corronsac
Ville Corronsac

Salle des fêtes de Corronsac Corronsac Haute-Garonne