Loto des écoles Salle des fêtes de Corronsac, 1 avril 2023, Corronsac. Loto des écoles Samedi 1 avril, 18h30 Salle des fêtes de Corronsac Le Loto des écoles a lieu le samedi 1er Avril à partir de 18h30, à la Salle des fêtes de Corronsac.

Événement annuel organisé par l’Association Autour de l’école.

Vente de cartons et de jetons sur place à partir de 18H30.

Restauration et vente de boissons sur place.

Entracte avec Loto des maternelles gratuit vers 20h30.

A remporter : entrées musées, bon d’achat, repas restaurant, colis viande, séance photo, jambon, et de nombreux lots !

